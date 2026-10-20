Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile Atletico Madrid kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Stuttgart Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nasıl izlenir, muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilenler...

Stuttgart - Atletico Madrid karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda üçüncü hafta heyecanı, Stuttgart ile Atletico Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Avrupa arenasında ilk iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Alman temsilcisi, taraftarının önünde bir başka galibiyet hedefliyor. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi ise son haftalardaki başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyor. Peki, Stuttgart Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve takımların son durumu...

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Stuttgart ile Atletico Madrid, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de karşılaşacak.

Almanya'daki mücadele, Stuttgart'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan MHP Arena'da oynanacak.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Fabian Bredlow, Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Angelo Stiller, Grischa Prömel, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Chris Führich, Dženan Pejčinović.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena, Kang-in Lee, Julián Álvarez.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.

Yardımcı hakemler: Patrick Inia ve Rogier Honig.

Dördüncü hakem: Jeroen Manschot.

VAR hakemi: Dennis Higler.

STUTTGART ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİDE İKİ YAPTI

Sebastian Hoeneß yönetimindeki Stuttgart, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuna iki galibiyetle başladı.

Alman ekibi, ilk hafta Viking karşısında 3-1 kazanırken ikinci hafta Slovan Bratislava deplasmanından 3-0'lık sonuçla ayrıldı.

Stuttgart'ın ilk iki maçtaki performansı:

Oynadığı maç: 2

Galibiyet: 2

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 0

Attığı gol: 6

Yediği gol: 1

Puan: 6

Alman temsilcisinde Ermedin Demirović, ilk iki karşılaşmada kaydettiği 4 golle takımın en etkili hücum oyuncusu oldu.

ATLETICO MADRID DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İspanyol temsilcisi, ikinci karşılaşmasında Manchester United'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi performansı:

Oynadığı maç: 2

Galibiyet: 1

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Attığı gol: 3

Yediği gol: 2

Puan: 3

İspanyol ekibi, Stuttgart karşılaşmasına tüm kulvarlarda üst üste aldığı 6 galibiyetin moraliyle çıkacak. Atletico Madrid, son resmi maçında Espanyol'u Álex Baena'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

STUTTGART VE ATLETICO MADRID'DE EKSİKLER

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß, maç öncesinde yaptığı açıklamada Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomás ve Justin Diehl'in karşılaşmada görev yapamayacağını belirtti.

Maximilian Mittelstädt'in yeniden takımla antrenmanlara başlaması ise Alman temsilcisi açısından sevindirici gelişme oldu. Nikolas Nartey ve Ameen Al-Dakhil de antrenmanlara dönen isimler arasında.

Atletico Madrid'de ise Cristian Romero ve Koke, maç kadrosunda yer almıyor. Espanyol karşılaşmasında kas problemi yaşayan Romero'nun yokluğu, Diego Simeone'nin savunma planını etkileyebilir.

Johnny Cardoso ise yaşadığı rahatsızlığın ardından yeniden kadroya dahil edildi.

STUTTGART İLE ATLETICO MADRID DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Stuttgart ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2018 yılında Stuttgart'ın 125. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen hazırlık maçında karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

UEFA verilerine göre Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına karşı oynadığı önceki 7 maçta galibiyet elde edemedi. Atletico Madrid ise Almanya'daki son 5 Şampiyonlar Ligi deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.

STUTTGART - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI