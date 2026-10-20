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PSG evinde Barcelona'yı devirdi! İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası dev bir maça sahne oldu. PSG, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Çekişmeli mücadelede kazanan takım 4-2'lik skorla Fransız ekibi oldu.

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PSG evinde Barcelona'yı devirdi! İşte maçın özeti

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Desire Doue, 72'nci dakikada Lucas Hernandez, 81'inci dakikada Vitinha, 86'ncı dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 55'inci dakikada Xavi Espart ve 79'uncu dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 9 puana yükseldi ve Devler Ligi lig aşamasında namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

#UEFA Şampiyonlar Ligi #PSG #Barcelona #Lamine Yamal #Fabian Ruiz #Vitinha #Desire Doue #UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması
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