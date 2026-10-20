Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Liverpool ve Villarreal, Anfield'da kozlarını paylaşacak. Liverpool-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele TRT 1'de mi, şifresiz mi? İki teknik direktörün planları ve yayın bilgilerine ilişkin detaylar haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Villarreal arasındaki mücadele, yalnızca sahadaki rekabetiyle değil, teknik direktörlerin ortak geçmişiyle de dikkat çekiyor. Liverpool'u çalıştıran Andoni Iraola ile Villarreal'in başındaki Iñigo Pérez, yıllar boyunca aynı takımda görev yaptıktan sonra bu kez Avrupa'nın en önemli organizasyonunda birbirlerine rakip olacak. İngiliz ekibi Anfield'daki güçlü Avrupa geleneğini sürdürmek isterken İspanyol temsilcisi geçmişteki eleme turlarında karşılaştığı rakibi karşısında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Bradley Barcola ve Florian Wirtz gibi yıldızların yanı sıra Villarreal'de Gerard Moreno ile Georges Mikautadze'nin performansları da karşılaşmanın kaderini belirleyebilir. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool ile Villarreal, 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

LIVERPOOL VE VILLARREAL TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola ile Villarreal'in çalıştırıcısı Iñigo Pérez, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında eski çalışma arkadaşları olarak karşı karşıya gelecek.

İki teknik adamın tanışıklığı, Athletic Bilbao altyapısındaki yıllarına kadar uzanıyor. Uzun süre aynı takımın formasını giyen Iraola ve Pérez, teknik direktörlük kariyerlerinde de birlikte çalıştı.

Iñigo Pérez, 2022-2023 sezonunda Rayo Vallecano'da Iraola'nın yardımcılığını yaptı. İki isim, aynı futbol anlayışını paylaşarak birlikte çalıştıkları dönemin ardından farklı kulüplerde teknik direktörlük görevleri üstlendi.

Iraola'nın İngiltere'ye transfer olduğu dönemde Pérez'i de ekibine katmak istemesi ancak çalışma izni sorunu nedeniyle bunun gerçekleşmemesi, iki teknik adamın kariyerlerindeki dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Yıllar sonra Iraola'nın Liverpool'un, Pérez'in ise Villarreal'in başına geçmesiyle eski çalışma arkadaşları bu kez Şampiyonlar Ligi'nde rakip haline geldi.

LIVERPOOL - VILLARREAL DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Liverpool ile Villarreal, Avrupa kupalarında daha önce dört kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki bütün karşılaşmalar Avrupa kupalarının yarı final aşamalarında oynandı.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde eşleşen ekiplerden Villarreal, İspanya'daki ilk maçı 1-0 kazandı. Liverpool ise rövanşta rakibini Anfield'da 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

2021-2022 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşan takımların mücadelesinde İngiliz ekibi üstünlük sağladı.

Liverpool, sahasındaki ilk karşılaşmayı 2-0 kazandı. Villarreal deplasmanındaki rövanşta ise 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanarak tur atladı.

İki takım arasındaki son dört Avrupa maçı:

28 Nisan 2016: Villarreal 1-0 Liverpool

5 Mayıs 2016: Liverpool 3-0 Villarreal

27 Nisan 2022: Liverpool 2-0 Villarreal

3 Mayıs 2022: Villarreal 2-3 Liverpool

LIVERPOOL'UN ANFIELD PERFORMANSI VE VILLARREAL'İN İNGİLTERE KARNESİ

Liverpool, Avrupa kupalarında Anfield'da elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin grup ve lig aşamalarında sahasında oynadığı son 16 karşılaşmanın 15'ini kazandı.

Liverpool'un Anfield istatistiği:

Son 16 Şampiyonlar Ligi grup/lig aşaması maçında 15 galibiyet.

İspanyol takımlarına karşı son 7 grup/lig aşaması maçında 7 galibiyet.

Villarreal'in İngiltere deplasmanları:

Oynanan maç: 11

Galibiyet: 1

LIVERPOOL VE VILLARREAL'İN GOL SİLAHLARI KİMLER?

Liverpool'da Bradley Barcola, Alexander Isak, Florian Wirtz ve Alexis Mac Allister; Villarreal'de ise Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Pape Gueye ve Alberto Moleiro öne çıkan futbolcular arasında bulunuyor.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Barcola, Liverpool'un LASK karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde üç gol atarak kariyerindeki ilk hat-trick performansına imza attı.

Villarreal'de ise kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Gerard Moreno, hücum organizasyonlarında önemli rol oynuyor.

İspanyol golcünün yanı sıra Georges Mikautadze'nin hareketliliği ve Pape Gueye'nin orta sahadan hücuma verdiği katkı, Villarreal'in Liverpool karşısındaki seçeneklerini artırıyor.

LIVERPOOL - VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak.

Villarreal: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Rafa Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Saliba, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın hakem görevlendirmesine göre mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI