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Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, uzun yıllar sonra katıldığı Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kritik karşılaşmadan 3 puan kazanarak Avrupa'da mutlu başlamak. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal ilk 11 planını yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde bu akşam İtalya ekibi Roma'yı konuk ediyor. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.

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Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Dev maç TRT 1'den ekranlara gelecek. Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak ekibimiz Kadıköy'de tarihi bir galibiyet hedefliyor. Devler Ligi'nde son galibiyetini Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı alan Kanarya, yeni bir destan daha yazacak.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

İKİ EKSİK VAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Marco Asensio ve cezalı Matteo Guendouzi forma giyemeyecek. Fotomaç'taki habere göre, İtalya Serie A'da ilk 3 haftada 9 puan toplayan İtalyan takımı Roma ise formda görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

Fenerbahçe ile Roma tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İtalyan rakipleriyle 16'ıncı kez oynayacak. Daha önceki 15 maçta 4 galibiyet alan Fenerbahçe, 10 yenilgi ve 1 beraberlik de elde etti.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

"HEP BERABER BAŞARDIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı öncesi konuştu. Kartal, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep birlikte başardık. Çok heyecanlıyız. Herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Oyuncularımdan eminim" dedi.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Milan Skriniar, Roma'yı yenmek istediklerini belirtti. Slovak stoper, "Fenerbahçe için çok önemli maç. Roma karşısında alacağımız neticeyle beraber taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi bir oyun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

18 YIL SONRA

Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Gornik, 3. eleme turunda Sturm Graz ve play-off'ta Lyon'u eledi. Fenerbahçe, turnuvadaki son maçını 10 Aralık 2008'de D. Kiev'e karşı oynamıştı.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bu akşam Roma maçıyla resmen bitirecek. Kadıköy'de dev karşılaşma öncesi tüm biletlerin tükendiği kaydedildi. Fenerbahçe tribünlerinin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara tam destek vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Devler Ligi'nde Roma'yı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i

41'İNCİ KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl sonra geri döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde 41'inci maçına çıkacak. Fenerbahçe daha önceki karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 42 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 70 gol gördü.

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