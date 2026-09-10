Fenerbahçe ile Roma tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İtalyan rakipleriyle 16'ıncı kez oynayacak. Daha önceki 15 maçta 4 galibiyet alan Fenerbahçe, 10 yenilgi ve 1 beraberlik de elde etti.
"HEP BERABER BAŞARDIK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı öncesi konuştu. Kartal, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep birlikte başardık. Çok heyecanlıyız. Herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Oyuncularımdan eminim" dedi.
18 YIL SONRA
Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Gornik, 3. eleme turunda Sturm Graz ve play-off'ta Lyon'u eledi. Fenerbahçe, turnuvadaki son maçını 10 Aralık 2008'de D. Kiev'e karşı oynamıştı.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Sarı-lacivertli taraftarlar, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bu akşam Roma maçıyla resmen bitirecek. Kadıköy'de dev karşılaşma öncesi tüm biletlerin tükendiği kaydedildi. Fenerbahçe tribünlerinin Şampiyonlar Ligi maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara tam destek vereceği ifade edildi.
İŞTE F.BAHÇE-ROMA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Nene, Greenwood, Oğuz, Muriç