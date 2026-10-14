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Liverpool deplasmanda farklı kazandı! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Hafta mücadelesinde, Liverpool deplasmanda Avusturya ekibi Lask Linz'i 6-3 mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Liverpool deplasmanda farklı kazandı! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta mücadelesinde, Liverpool Avusturya ekibi Lask Linz'e konuk oldu.

Karşılaşmayı 6-3 gibi farklı bir skorla kazanan Liverpool'un gollerini, 22. dakikada Araujo, 24, 37 ve 66. dakikada Barcola, 51. dakikada Frimpong ve 72.dakikada Koumas kaydetti.

Lask Linz'in gollerini ise, 63. dakikada Ljubicic, 74 ve 77. dakikada Flecker kaydetti.

Bu sonuçla beraber İngiliz ekibi bu sonuçla beraber puanını 6'ya çıkardı.

Lask Linz ise 0 puanda kaldı.

#Avusturya
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