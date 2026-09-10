Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, Lens karşısında son dakikalarda yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Lens, deplasmanda Slavia Prag'ı 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slavia Prag ile Lens karşı karşıya geldi.

Fransa ekibi Lens, Fenerbahçe'nin rakiplerinden Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen 73. dakikada Abdallah Dipo Sima, 90+1. dakikada Florian Thauvin ve 90+3. dakikada Ruben Aguilar'ın golleriyle 3-2'lik skorla geçti.

Mikulas Konecny'nin kırmızı kart gördüğü ev sahibi takımda Danijel Sturm'un golleri puan için yeterli olmadı.