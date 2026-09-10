Como'dan Leipzig karşısında Şampiyonlar Ligi'ne 4 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Como, Leipzig'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Como ile Leipzig karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi, Almanya ekibi Leipzig'i ağırladığı maçı, 15. dakikada Martin Baturina, 38. dakikada Anastasios Douvikas, 54. dakikada Assane Diao ve 90. dakikada Maximo Perrone'nin golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü, 58. dakikada Andrija Maksimovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Como, tarihinde ik kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu.