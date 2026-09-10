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Azerbaycan ekibi Sabah'tan Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester United, Sabah'ı 4-0 mağlup etti.

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Azerbaycan ekibi Sabah'tan Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester United ile Sabah karşı karşıya geldi.

İngiltere ekibi, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı; 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez'in golleriyle 4-0 yendi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, ilk haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

#Manchester United #Bruno Fernandes #Benjamin Sesko #UEFA Şampiyonlar Ligi
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