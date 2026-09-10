Como 1907 - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. İtalya temsilcisi Como 1907, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Como Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Como Leipzig canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Como 1907 - RB Leipzig maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...
Como 1907 - RB Leipzig maçını takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk lig aşaması maçları oynanmaya devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Como 1907 ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. İtalya temsilcisi Como, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak. Rakibi ise Avrupa kupalarında daha fazla deneyime sahip olan RB Leipzig olacak. Como 1907 - RB Leipzig maçına dair detaylar haberimizde...
COMO LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?
Como 1907 - RB Leipzig maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
COMO LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
COMO LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 2 yayın akışında yer alıyor. UEFA'nın resmi yayıncı listesinde Türkiye için TRT gösteriliyor.
COMO LEIPZIG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma İtalya'nın Como kentindeki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak.
COMO LEIPZIG MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilir. Türkiye'deki güncel yayın akışında mücadele tabii Spor 2'de bulunuyor.
COMO ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ Mİ OYNUYOR?
Como 1907, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
COMO LEIPZIG MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)