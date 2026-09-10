Como 1907 - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. İtalya temsilcisi Como 1907, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Como Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Como Leipzig canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Como 1907 - RB Leipzig maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...