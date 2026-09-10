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Bayern, Bodo/Glimt karşısında evinde 5 golle güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti.

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Bayern, Bodo/Glimt karşısında evinde 5 golle güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti.

Maçın gollerini; 47. dakikada Jamal Musiala, 61. dakikada Harry Kane, 77. ve 90+2. dakikalarda Michael Olise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Devler Ligi'nde ilk haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

#Bayern Münih #Allianz Arena #Jamal Musiala #Harry Kane #Michael Olise #Bayern #UEFA Şampiyonlar Ligi
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