Arda Turan’ın Shakhtar’ı PSV deplasmanından 1 puanla döndü!

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda 1 puanla başladı. Ukrayna ekibi, PSV karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV ile 1-1 berabere kaldı.

Philips Stadı'nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk, Gleiker Mendoza ile 45+1. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan PSV, 48. dakikada Sergino Dest'in attığı golle beraberliği getirdi ve mücadelenin skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Devler Ligi'nin 2. haftasında Shakhtar Donetsk, Stamford Bridge'de Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. PSV ise, Almanya temsilcisi Red Bull Leipzig'e konuk olacak.