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Sporting Lizbon-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı 3 puan için sahaya çıkıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Sporting Lizbon-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı 3 puan için sahaya çıkıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Sporting Lizbon-Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1
SPORTING LIZBON-GALATASARAY İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Eduardo, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper.

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SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-Galatasaray ilk hafta maçı TSİ ile 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-Galatasaray ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad oldu. Müsabakada da VAR'da Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche göre yapıyor.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Sporting Lizbon
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