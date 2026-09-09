UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı 3 puan için sahaya çıkıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı 3 puan için sahaya çıkıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...



SPORTING LIZBON-GALATASARAY İLK 11'LER



Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Eduardo, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez.



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper.



TORREIRA DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE!

GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X — TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-Galatasaray ilk hafta maçı TSİ ile 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.



SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-Galatasaray ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad oldu. Müsabakada da VAR'da Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche göre yapıyor.