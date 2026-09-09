CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Roma, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
Roma, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

Roma'da İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

İtalya ekibi, Chobani Stadı'nda perşembe günü saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

#Lorenzo Pellegrini #Fenerbahçe #Roma
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Gasperini'den F.Bahçe'ye övgü dolu sözler
Sonraki Haber
Gasperini'den F.Bahçe'ye övgü dolu sözler