Fenerbahçe ile karşılaşacak Roma’da teknik direktör Gian Piero Gasperini ve Mario Hermoso, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, sarı-lacivertlilerin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtirken, Hermoso ise galibiyet için seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve İspanyol stoper Mario Hermoso, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM VAR"



Gasperini, Fenerbahçe karşısında kulüp açısından önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesini oynayacağız. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ama kendimize güvenmeliyiz ve rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz." dedi.



Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş ile oynadığı maçı değil, diğer maçlarını dahi izledim. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Zaman içinde güçleneceklerine eminim. Değerli ve iyi bir kadroları var." ifadelerini kullandı.

HERMOSO: "HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ"

Roma'nın savunma oyuncusu Mario Hermoso ise Fenerbahçe karşılaşmasının önemine dikkat çekti. İspanyol futbolcu, "Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız çünkü biz kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç" diye konuştu.

Fenerbahçe'yi yenmek için seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini belirten Hermoso, "Fenerbahçe'yi yenmek için ligde oynadığımız maçlardaki seviyemizi yükseltmek zorundayız. Her şeyi çok iyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

Hermoso ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların özel olduğuna vurgu yaparak, "Yarınki çok büyük bir maç. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.