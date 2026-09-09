UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunda heyecan başladı. Son şampiyon Paris Saint-Germain, lig aşamasındaki ilk maçında Slovan Bratislava'yı Parc des Princes'te ağırlayacak. Avrupa'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen PSG'nin Slovak temsilcisi karşısındaki mücadelesinin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki PSG - Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın detayları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Fransız temsilcisi, yeni sezondaki Avrupa macerasına kendi sahasında başlayacak. Peki PSG - Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın detayları...

PSG - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG - Slovan Bratislava maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG - SLOVAN BRATISLAVA HANGİ KANALDA?

PSG - Slovan Bratislava karşılaşması tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

PSG - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Paris Saint-Germain'in sahası Parc des Princes'te oynanacak.

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti. Fransız ekibi yeni sezonda da Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, 2026-27 sezonuna UEFA Süper Kupa zaferiyle başlarken ligde ise beklediği sonuçları henüz alamadı. Buna rağmen Fransız temsilcisi, Avrupa arenasında farklı bir görüntü ortaya koyarak Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor.

SLOVAN BRATISLAVA ZORLU DEPLASMANDA

Slovan Bratislava ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasında zorlu bir sınava çıkacak. Slovakya temsilcisi, turnuvanın son sezonundaki lig aşamasında istediği sonuçları alamamış ve oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamını kaybetmişti. Konuk ekip, Paris deplasmanında güçlü rakibine karşı sürpriz yaparak Avrupa macerasına puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

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