UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunda heyecan devam ediyor. Liverpool, lig aşamasındaki ilk maçında Atletico Madrid'i Anfield'da ağırlayacak. Geçen sezonki eşleşmenin rövanşı niteliğindeki mücadelede gözler iki takımın yıldızlarına çevrilirken, futbolseverler Liverpool - Atletico Madrid maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm yayın bilgileri...

Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İngiliz devi Liverpool, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i Anfield'da konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, futbolseverler "Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez karşı karşıya geldi. 2026-27 sezonunun ilk haftasında oynanacak mücadele ise Liverpool'un sahası Anfield'da gerçekleştirilecek. Liverpool - Atletico Madrid maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Atletico Madrid maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID HANGİ KANALDA?

Liverpool - Atletico Madrid karşılaşması tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Liverpool, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kırmızılar, geçen sezon organizasyonda çeyrek finale kadar yükselmiş ve Paris Saint-Germain'e elenmişti.

İngiliz ekibi, Avrupa'nın en prestijli kulüp kupasını son olarak 2019 yılında müzesine götürmüştü. Liverpool, yeni sezonda uzun süren Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretine son vermek istiyor.

UEFA'nın fikstür bilgilerine göre Liverpool, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralarda yer aldı. 2024-25 sezonunda lig aşamasını lider tamamlayan Liverpool, geçen sezon ise 36 takımlı tabloda üçüncü sırayı aldı.

ATLETICO MADRID DEPLASMANDA ÜÇ PUAN ARIYOR

Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'ne zorlu Liverpool deplasmanında başlayacak. Diego Simeone'nin öğrencileri, sezonun ilk haftalarında istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken son olarak Athletic Bilbao karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle dikkat çekti.

İspanyol temsilcisi, Anfield'dan puan veya puanlarla ayrılarak lig aşamasına avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele aynı zamanda iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetinin yeni bir bölümü olacak.

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