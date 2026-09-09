PSG, Slovan Bratislava karşısında Devler Ligi'ne 6 golle başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSG ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan maçta PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 17. ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele, 31. 47. ve 57. dakikalarda Ferran Torres, 88. dakikada Fabian Ruiz kaydederken Slovenya ekibinin tek golünü 58. dakikada Suleiman Camara attı.

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz iki yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG, bu sezona da 3 puanla başladı. Fransız temsilcisi, grup aşamasının son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.