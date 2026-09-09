CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan 5 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona, Feyenoord'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan 5 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Spotify Camp Nou'da oynanan mücadelede Barcelona, Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. ve 57. dakikada Raphinha, 22. dakikada Karim Adeyemi, 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydederken Feyenoord'un tek golünü 82. dakikada Sem Steijn attı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Katalan ekibi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise evinde Como'yu ağırlayacak.

#Feyenoord #Galatasaray #Karim Adeyemi #Lamine Yamal #Gabriel Jesus #Şampiyonlar Ligi #Como #Barcelona
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Roma, F.Bahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Sonraki Haber
Roma, F.Bahçe maçı hazırlıklarını tamamladı