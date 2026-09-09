Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan 5 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona, Feyenoord'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Spotify Camp Nou'da oynanan mücadelede Barcelona, Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. ve 57. dakikada Raphinha, 22. dakikada Karim Adeyemi, 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydederken Feyenoord'un tek golünü 82. dakikada Sem Steijn attı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Katalan ekibi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise evinde Como'yu ağırlayacak.