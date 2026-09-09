Galatasaray, Lizbon'da Torreira ile öne geçti!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting’e konuk oldu. Taç atışı sonrası topu önünde bulan Lucas Torreira, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavında Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede Cimbom'un ilk golü taç atışının ardından Lucas Torreira'nın ayağından geldi.
İŞTE O GOL:
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026