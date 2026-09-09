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Galatasaray, Lizbon'da Torreira ile öne geçti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting’e konuk oldu. Taç atışı sonrası topu önünde bulan Lucas Torreira, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

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Galatasaray, Lizbon'da Torreira ile öne geçti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavında Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede Cimbom'un ilk golü taç atışının ardından Lucas Torreira'nın ayağından geldi.

İŞTE O GOL:

#Sporting #Lucas Torreira #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
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