Fenerbahçe'nin rakipleri karşı karşıya geldi: Liverpool 2 golle Atletico'yu geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool, geriye düştüğü maçta Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool, geriye düştüğü maçta Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
İspanyol ekibinin golü 17. dakikada Marcos Llorente'den gelirken Liverpool'un gollerini 40. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, Devler Ligi grup aşamasına 3 puanla başlarken Atletico Madrid haftayı puansız kapattı. İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise Devler Ligi'nin son haftasında sarı-lacivertlileri Metropolitano'da ağırlayacak.
#Atletico Madrid #Alexis Mac Allister #Şampiyonlar Ligi #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Liverpool