UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu heyecanı devam ediyor. Stuttgart, lig aşamasındaki ilk maçında Norveç temsilcisi Viking FK'yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırırken, Stuttgart - Viking FK maçının yayın bilgileri belli oldu. İşte mücadele öncesi tüm detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Stuttgart ile Viking FK karşı karşıya gelecek. Almanya temsilcisi, bir sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönerken, Norveç ekibi Viking ise tarihinde ilk kez turnuvanın lig aşamasında mücadele edecek. Stuttgart Viking FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Stuttgart Viking FK maçına dair tüm bilgiler haberimizde...

STUTTGART - VIKING FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart - Viking FK maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

STUTTGART - VIKING FK HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Viking FK karşılaşması tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

STUTTGART - VIKING FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Stuttgart'ın sahası MHPArena'da oynanacak.

STUTTGART ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GERİ DÖNÜYOR

Stuttgart, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir sezonluk aranın ardından yeniden katılıyor. Alman ekibi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Bundesliga'daki derecesi sayesinde Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına dönüş hakkı elde etti. Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir başlangıç yaparak lig aşamasında avantaj elde etmek istiyor. Alman ekibi, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada üç puan hedefleyecek. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son macerası 2024-25 sezonunda gerçekleşmişti. UEFA'nın verilerine göre Alman temsilcisi o sezon lig aşamasını 10 puanla tamamlamıştı.

VIKING FK TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Norveç temsilcisi Viking FK ise Stuttgart karşısında kulüp tarihinin önemli maçlarından birine çıkacak. Viking, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk kez mücadele ediyor. Konuk ekip, turnuvaya gelmeden önce eleme aşamasında önemli bir başarı elde etti. Viking, ağustos ayında Dinamo Zagreb'i toplamda 5-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. UEFA'nın verilerine göre Stuttgart ile Viking daha önce resmi bir maçta karşılaşmadı. Viking'in Alman takımlarına karşı geçmişinde ise 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet bulunuyor.

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