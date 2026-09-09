UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunda heyecan başlıyor. Barcelona, lig aşamasındaki ilk maçında Feyenoord'u sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırırken, Barcelona - Feyenoord maçının yayın bilgileri belli oldu. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda sezonun ilk maçında Hollanda temsilcisini sahasında ağırlayacak. İki takım daha önce Avrupa Kupası'nda karşı karşıya geldi. 1974-75 sezonundaki eşleşmede Barcelona toplamda 3-0'lık skorla tur atladı. Peki, Barcelona Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Feyenoord maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

BARCELONA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Feyenoord karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

BARCELONA - FEYENOORD HANGİ KANALDA?

Barcelona - Feyenoord maçı tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Barcelona'nın sahası Camp Nou'da oynanacak.

BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Barcelona, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, sezonun ilk bölümünde hücum gücüyle dikkat çekerken Avrupa'da da kupayı kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son Avrupa zaferi 2015 yılında gelmişti. Katalan temsilcisi, uzun süredir hasret kaldığı kupayı bu sezon yeniden müzesine götürmek istiyor.

UEFA'nın verilerine göre Barcelona ile Feyenoord daha önce Avrupa Kupası'nda karşı karşıya geldi. İki takımın 1974-75 sezonundaki eşleşmesinde Barcelona turu toplamda 3-0'lık skorla geçmişti.

FEYENOORD BARCELONA DEPLASMANINDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Feyenoord ise zorlu Barcelona deplasmanında güçlü bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Hollanda temsilcisi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında güçlü rakibine karşı puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Barcelona'nın hücum hattındaki kaliteye karşı savunmada dikkatli olması gereken Feyenoord, karşılaşmada özellikle geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışacak.

BARCELONA - FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE

Barcelona - Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı 9 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'ten itibaren tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona muhtemel 11: J Garcia, Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Feyenoord muhtemel 11: Ernst, Read, Juste, Watanabe, Marmol, Vanhoutte, Zechiel, Targhalline, Valente, Ferri, Diarra

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