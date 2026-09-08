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Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçındaki rakibi Sporting'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Rui Borges'in, sarı kırmızılılar karşısında sahaya süreceği ilk 11'de 2 değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Sporting Lizbon'da kritik mücadele öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Rui Borges'in ilk 11'de iki değişikliğe gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting Lizbon, hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmanın kadrosuna ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre teknik direktör Rui Borges, Galatasaray karşısında bazı değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Bu değişiklikler arasında özellikle savunma ve orta sahadaki iki isim ön plana çıkıyor.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Savunmada Quaresma sürprizi

Borges'in son iki maçta forma şansı vermediği Eduardo Quaresma'yı Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirebileceği belirtildi.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Genç savunmacının, son dönemde sakatlıktan dönen Zeno Debast'ın yerine sahaya çıkabileceği ifade edildi. Teknik heyetin, Debast'ın yeniden sakatlık yaşamaması adına oyuncuyu fazla zorlamak istemediği ve bu nedenle Quaresma'ya şans vermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Sporting'de Ibrahima Ba'nın sakatlığı da bu ihtimali güçlendiren bir diğer faktör olarak gösterildi.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Bu sezon Sporting formasıyla 3 karşılaşmada görev yapan Eduardo Quaresma, toplam 195 dakika sahada kaldı.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Orta sahada yeni transfer ihtimali

Sporting Lizbon'da Galatasaray maçındaki bir diğer olası değişikliğin ise orta sahada yapılması bekleniyor.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

A Bola, İsveç ekibi Hacken'den transfer edilen Danimarkalı ön libero Silas Andersen'in Rui Borges'in seçenekleri arasında bulunduğunu yazdı.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

1.90 metrelik oyuncunun, orta sahada düzenli olarak forma giyen Altimira veya Issa Doumbia'nın yerine ilk 11'de görev alabileceği belirtildi.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Bu sezon Sporting formasıyla 3 maçta süre alan Andersen, toplam 57 dakika sahada kaldı.

Sporting'de Galatasaray maçı öncesi flaş karar!

Rui Borges'in son kararını maç saatine kadar vereceği belirtilirken, Sporting'in Galatasaray karşısına alışılmış kadrosundan farklı bir 11'le çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

#Galatasaray #Portekiz #Şampiyonlar Ligi
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