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Sporting, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Sporting CP müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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Sporting, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP maç hazırlıklarını tamamladı.

Rui Borges yönetiminde antrenman gerçekleştiren Sporting CP, 9 Eylül Çarşamba günü TSİ ile 22.00'de başlayacak Galatasaray karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Maç Portekiz'in başkenti Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

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