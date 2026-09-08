Sporting, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Sporting CP müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP maç hazırlıklarını tamamladı.
Rui Borges yönetiminde antrenman gerçekleştiren Sporting CP, 9 Eylül Çarşamba günü TSİ ile 22.00'de başlayacak Galatasaray karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Maç Portekiz'in başkenti Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.