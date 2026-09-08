Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı! İşte gecenin maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Gecenin maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...