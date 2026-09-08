Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı! İşte gecenin maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Gecenin maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda futbolseverleri birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da boy göstereceği turnuvada, dev takımlar sahne alırken kritik mücadeleler oynanacak. Gecenin programında yer alan karşılaşmaların sonuçları ve maçlara dair tüm gelişmeleri haberimizden canı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE GECENİN MAÇLARI
19.45 Club Brugge 0-0 Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund-Villarreal