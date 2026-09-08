Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk edecek. İşte Fenerbahçe-Roma maçının tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgisi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasına sahasında oynayacağı Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcisi Roma'yı 10 Eylül 2026 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayın bilgisini araştırıyor. Fenerbahçe-Roma maçına dar tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Roma maçı, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Roma'yı İstanbul'da konuk edecek. Karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması 19.45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma maçının yayın bilgisi için güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayınlanacağı yönünde güncel haberler bulunuyor; yayıncı bilgisi resmi yayın akışıyla kesinleştirilmelidir.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18 YIL SONRA LİG AŞAMASINDA

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, eleme turlarını geçerek 18 yıl aradan sonra organizasyonun ana aşamasına geri döndü.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri arasında Roma'nın yanı sıra Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Her takım lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşıyor. Bu maçların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda oynanıyor. Lig aşamasının sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sırada bulunan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda mücadele ediyor. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise Avrupa macerasına veda ediyor. Fenerbahçe de 8 maçlık lig aşamasında elde edeceği sonuçlarla üst tura yükselme mücadelesi verecek.