UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı Galatasaray için başlıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. İşte Sporting Lizbon-Galatasaray maçına ilişkin tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray, yeni sezonda da lig aşamasında güçlü rakiplerle mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Sporting Lizbon karşısında deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönerek Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında takımlar lig aşamasında 8 farklı karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray da bu süreçte 4 iç saha ve 4 deplasman maçında mücadele edecek. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon-Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Sporting Lizbon'un Estádio José Alvalade Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 karşılaşma oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe Sporting Lizbon'un yanı sıra Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklanan fikstüründeki maçlar şöyle:

9 Eylül: Sporting Lizbon - Galatasaray

Sporting Lizbon - Galatasaray 13 Ekim: Galatasaray - Barcelona

Galatasaray - Barcelona 21 Ekim: Lille - Galatasaray

Lille - Galatasaray 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

Galatasaray - Stuttgart 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

Galatasaray - Aston Villa 8 Aralık: AEK - Galatasaray

AEK - Galatasaray 19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

Galatasaray - Feyenoord 27 Ocak: PSG - Galatasaray