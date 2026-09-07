Sporting Lizbon-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı Galatasaray için başlıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. İşte Sporting Lizbon-Galatasaray maçına ilişkin tüm detaylar...
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray, yeni sezonda da lig aşamasında güçlü rakiplerle mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Sporting Lizbon karşısında deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönerek Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında takımlar lig aşamasında 8 farklı karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray da bu süreçte 4 iç saha ve 4 deplasman maçında mücadele edecek. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Sporting Lizbon-Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?
Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Sporting Lizbon'un Estádio José Alvalade Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 karşılaşma oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe Sporting Lizbon'un yanı sıra Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG bulunuyor.
Galatasaray'ın açıklanan fikstüründeki maçlar şöyle:
- 9 Eylül: Sporting Lizbon - Galatasaray
- 13 Ekim: Galatasaray - Barcelona
- 21 Ekim: Lille - Galatasaray
- 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
- 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
- 8 Aralık: AEK - Galatasaray
- 19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
- 27 Ocak: PSG - Galatasaray