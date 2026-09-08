UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Lig aşamasının ilk haftasında Club Brugge ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler "Club Brugge - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve iki takımın son durumu...

Club Brugge - Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

Club Brugge - Aston Villa maçı 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, Belçika'da üç puan mücadelesi verecek. Club Brugge ile Aston Villa arasındaki rekabet son dönemde dikkat çekici bir hal aldı. UEFA verilerine göre iki takım bu karşılaşmayla birlikte son iki yıl içerisinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Club Brugge, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Aston Villa'yı sahasında 1-0 mağlup etti. Aston Villa ise rövanş niteliğindeki sonraki karşılaşmada Belçika deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ardından Villa Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Peki, Brugge - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brugge - Aston Villa maçına dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

CLUB BRUGGE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge - Aston Villa maçı 8 Eylül 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, Belçika'da üç puan mücadelesi verecek.

CLUB BRUGGE - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Club Brugge - Aston Villa karşılaşması 19.45'te başlayacak.

CLUB BRUGGE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Aston Villa maçı Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın listesinde CBC Sport da yer alıyor.

CLUB BRUGGE - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Club Brugge'ün sahası Jan Breydelstadion ev sahipliği yapacak.

İKİ TAKIM İKİ YIL İÇİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

Club Brugge ile Aston Villa arasındaki rekabet son dönemde dikkat çekici bir hal aldı. UEFA verilerine göre iki takım bu karşılaşmayla birlikte son iki yıl içerisinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Club Brugge, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Aston Villa'yı sahasında 1-0 mağlup etti. Aston Villa ise rövanş niteliğindeki sonraki karşılaşmada Belçika deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ardından Villa Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Bu nedenle iki takımın son karşılaşması, geçmişteki mücadelelerin de etkisiyle ayrı bir önem taşıyor.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İDDİALI

Club Brugge, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son dokuz sezonda sekizinci kez lig aşamasında mücadele ediyor.

Belçika temsilcisi geçtiğimiz sezon lig aşamasını 19. sırada tamamlamış ve sonrasında oynadığı play-off turunda Atletico Madrid'e toplamda 7-4'lük skorla elenmişti.

UEFA'ya göre Club Brugge, Avrupa kupalarında kendi sahasında oynadığı son 22 karşılaşmanın yalnızca üçünü kaybetti. Belçika ekibi ayrıca son yedi Şampiyonlar Ligi iç saha maçının altısında en az üç gol kaydetti.

ASTON VILLA YENİDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Aston Villa da Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonuna geri dönüyor. İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyarken, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ancak Villa, Premier Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamadı. UEFA'nın maç önü değerlendirmesine göre Aston Villa, Avrupa kupalarında son dönemde güçlü bir savunma performansı ortaya koyarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge karşısında bu performansını sürdürmek istiyor.

ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜNDE FENERBAHÇE DE VAR

Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında bir Türk takımı da bulunuyor.

İngiliz ekibi, 14 Ekim 2026'da Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre Aston Villa'nın diğer rakipleri arasında Barcelona, Galatasaray, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Slavia Prag da bulunuyor.

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