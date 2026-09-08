Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. AEK Atina, lig aşamasının ilk maçında LASK Linz'i sahasında ağırlayacak. Peki AEK - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları.

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AEK - LASK Linz maçı 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, Atina'da galibiyet için mücadele edecek. UEFA'nın resmi fikstürüne göre karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. AEK Atina, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Yunanistan temsilcisi, lig aşamasında Real Madrid, Manchester City ve Roma gibi Avrupa'nın önemli takımlarıyla da karşılaşacak. LASK Linz ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi lig aşaması deneyiminde önemli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

AEK - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK - LASK Linz karşılaşması 19.45'te başlayacak.

AEK - LASK LINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK - LASK Linz maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AEK - LASK LINZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, AEK Atina'nın sahasında oynanacak.

LASK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TARİHİNDE İLK KEZ KATILIYOR

LASK Linz, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak 2026-2027 sezonunda lig aşamasına yükseldi. Avusturya temsilcisi play-off turunda Celtic ile karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olan LASK, rövanş karşılaşmasında rakibini 5-1 mağlup ederek toplamda 5-4'lük skorla tur atladı. Böylece LASK, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

AEK ATINA YILLAR SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

AEK Atina da play-off turunu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. Yunanistan temsilcisi, Levski Sofia ile oynadığı play-off eşleşmesini toplamda 4-0 kazanarak adını lig aşamasına yazdırdı. UEFA'nın 2026-2027 fikstüründe AEK'nın lig aşamasındaki ilk rakibi LASK olarak yer alıyor.

AEK - LASK LINZ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

AEK Atina, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Yunanistan temsilcisi, lig aşamasında Real Madrid, Manchester City ve Roma gibi Avrupa'nın önemli takımlarıyla da karşılaşacak.

LASK Linz ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi lig aşaması deneyiminde önemli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA'nın fikstürüne göre LASK'ın lig aşamasındaki diğer rakipleri arasında Liverpool, Sporting CP, Slovan Bratislava, Bodø/Glimt, Fenerbahçe, Real Madrid ve Porto bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Lig aşaması 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Takımlar lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

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