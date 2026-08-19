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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar... | Son dakika spor haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 4 karşılaşma oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Celtic (İskoçya)-LASK (Avusturya): 3-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Celje (Slovenya): 1-1

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Sabah (Azerbaycan): 2-1

NEC Nijmegen (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-3

#Celtic #UEFA Şampiyonlar Ligi #Bodo Glimt #Slovakya #NEC Nijmegen
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