Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, sahasında Gürcistan ekibi FC Iberia 1999’u ağırlıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-0’lık net bir skorla kazanarak büyük bir avantaj elde eden Slovan Bratislava, taraftarı önünde hata yapmayıp adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ise zorlu deplasmanda skoru lehlerine çevirmek ve Avrupa maratonunu sürdürebilmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Devler Ligi'ndeki bu kritik randevu öncesinde takımlardaki son gelişmeler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!