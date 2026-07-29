Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, sahasında Gürcistan ekibi FC Iberia 1999’u ağırlıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-0’lık net bir skorla kazanarak büyük bir avantaj elde eden Slovan Bratislava, taraftarı önünde hata yapmayıp adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ise zorlu deplasmanda skoru lehlerine çevirmek ve Avrupa maratonunu sürdürebilmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Devler Ligi'ndeki bu kritik randevu öncesinde takımlardaki son gelişmeler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Slovan Bratislava ile FC Iberia 1999 arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden Slovan Bratislava, tur için önemli bir avantaj yakaladı. Slovakya temsilcisi, Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak rövanşta kontrollü bir oyunla üstünlüğünü koruyarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. FC Iberia 1999 ise ilk maçta aldığı mağlubiyetin ardından zorlu deplasmanda skor üretip eşleşmeye yeniden ortak olmanın yollarını arayacak. İşte detaylar!
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI SAAT KAÇTA?
İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Slovan Bratislava'nın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.15'te start alacak.
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI HANGİ KANALDA?
Tehelne Pole'de oynanacak Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Mustafic, Pokorny, Gajdos; Maros, Sporar, Yirajang
FC Iberia 1999: Makaridze; Kobuladze, Selimovic, Amisulashvili, Jinjolava; Dadiani, Bartishvilu, Kardava; Bedoshvili, Sikharulashvili, Natchkhebia