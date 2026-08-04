Levski Sofia-Kairat maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia ile Kazakistan ekibi Kairat karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Levski Sofia-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!