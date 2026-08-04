Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Dinamo Zagreb, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı, 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI SAAT KAÇTA?
İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Zagreb: Filipovic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Topic, Misic, Vidovic, Zajc, Orsic; Beljo
Kauno Zalgiris: Svedkauskas; Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Iyobosa Edokpolor; Burba, Benchaib, Baldassarra, Slivka, Ourega; Oliveira