Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!