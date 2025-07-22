Rijeka-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Rijeka ile Ludogorets, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile Bulgaristan ekibi Ludogorets arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Rijeka-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RIJEKA-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Rijeka-Ludogorets maçı 22 Temmuz Salı günü saat 21.45'te başlayacak. HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.