Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile Bulgaristan ekibi Ludogorets kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Rijeka-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Rijeka-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Rijeka ile Ludogorets, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile Bulgaristan ekibi Ludogorets arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Rijeka-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIJEKA-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Rijeka-Ludogorets maçı 22 Temmuz Salı günü saat 21.45'te başlayacak. HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.