Linfield FC-Shelbourne maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?

Linfield FC-Shelbourne maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda heyecan dolu bir rövanş mücadelesi futbolseverleri bekliyor. İlk karşılaşmada avantajı elde eden İrlanda temsilcisi Shelbourne, ikinci maçta da üstünlüğünü koruyarak tur biletini kapmanın peşinde. Ev sahibi Linfield FC ise taraftarı önünde oynayacağı rövanşta geri dönmenin ve son sözü söylemenin hesaplarını yapıyor. Peki, Linfield FC-Shelbourne maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?