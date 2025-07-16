Linfield FC-Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçında Linfield FC ile Shelbourne karşı karşıya gelecek. İlk maçı Shelbourne 1-0 kazanırken, ikinci karşılaşmada hangi ekibin üst tura çıkacağı merak ediliyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Linfield FC-Shelbourne maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Linfield FC-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LINFIELD FC-SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Linfield FC-Shelbourne maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Windsor Park'ta oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.