Malmö FF-FC Iberia 1999 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Malmö FF ile FC Iberia 1999kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Malmö FF-FC Iberia 1999 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
MALMO FF-FC IBERIA 1999 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Malmö FF-FC Iberia 1999 maçı 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.