Malmö FF-FC Iberia 1999 maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Malmö FF-FC Iberia 1999 maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Malmö FF, FC Iberia 1999 ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Malmö FF-FC Iberia 1999 maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?