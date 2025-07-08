Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Vikingur Gota ile Lincoln Red Imps 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Lothar Dhondt'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Vikingur Gota - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçı 8 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Vikingur Gota - Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Vikingur Gota: Reynatrod; Gregersen, Jonhardsson, Svensson; Vatnhamar, Bardarson, Skola, Atlason; Nielsen, Radosavljevic, Kallsberg
Lincoln Red Imps: Reynatrod; Gregersen, Jonhardsson, Svensson; Vatnhamar, Bardarson, Skola, Atlason; Nielsen, Radosavljevic, Kallsberg