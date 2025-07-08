UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Vikingur Gota 1. Eleme Turu'nda, Vid Djupumyru'da Lincoln Red Imps'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Vikingur Gota ile Lincoln Red Imps 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Lothar Dhondt'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur Gota - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vikingur Gota - Lincoln Red Imps maçı 8 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Vikingur Gota - Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Vikingur Gota: Reynatrod; Gregersen, Jonhardsson, Svensson; Vatnhamar, Bardarson, Skola, Atlason; Nielsen, Radosavljevic, Kallsberg

Lincoln Red Imps: Reynatrod; Gregersen, Jonhardsson, Svensson; Vatnhamar, Bardarson, Skola, Atlason; Nielsen, Radosavljevic, Kallsberg