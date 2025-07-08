UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. The New Saints 1. Eleme Turu'nda, Park Hall'da Shkendija 79'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Shkendija 79 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. The New Saints ile Shkendija 79, 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Rob Hennessy'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Shkendija 79 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Shkendija 79 maçı 8 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

The New Saints - Shkendija 79 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

The New Saints: Roberts; Park, McGahey, Bodenham, Redmond; Smith, Williams; Wilson, Holden, Brobell; Clarke

Shkendija 79: Amzai; Trumci, Cake, Meliqi, Webster; Alhassan, R Ramdani; Tamba, Krasniqi, Latifi; Ademi