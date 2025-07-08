UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Olimpija Ljubljana 1. Eleme Turu'nda, SRC Stozice'de Kaira'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Kaira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Kaira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Olimpija Ljubljana ile Kaira 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Christos Vergetis'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Kaira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Kaira MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Kaira maçı 8 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Olimpija Ljubljana - Kaira MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Olimpija Ljubljana: Vidovsek; Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Lasickas; Pinto, Agba, Doffo; Boultam, Tamm, Brest

Kaira: Anarbekov; Tapalov, Shirobokov, Sorokin, Tashpulatov; Sadybekov, Baybek; Stanojev, Monteiro, Bagdat; Ricardinho