UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Drita 1. Eleme Turu'nda, Stadiumi Fadil Vokrri'de Differdange'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Drita - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita - Differdange maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Drita ile Differdange 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Drita - Differdange maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Drita - Differdange MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Drita - Differdange maçı 8 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Drita - Differdange MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Drita: Maloku; Krasniqi, Bejtulai, Mesa, Ovouka; Dabiqaj, R Broja; Zulfiu, Kostyshyn, Ajzeraj; Manaj

Differdange: Felipe; Franzoni, Bei, D'Anzico, Lempereur; Leandro, Silva; Ribeiro, Idrissi, Abreu; Buch