UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Inter 2-1'lik galibiyetin ardından Bayern Münih'i konuk etti. Simone Inzaghi'nin öğrencileri rakibin eleyerek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Inter 2-1'lik galibiyetin ardından Bayern Münih'i konuk etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter bu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 52. dakikada Bayern Münih adına Kane açtı.

Ardından Inter'den Martinez skoeu 1-1'e getirdi.

61. dakikada bu kez Inter adına Pavard skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Bu gole Bayern Münih'ten Dier 76. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Inter turu geçen taraf oldu.