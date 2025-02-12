UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Feyenoord sahasında Milan'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Feyenoord ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Milan maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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