Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gözler, Almanya’da oynanacak dev rövanş karşılaşmasına çevrildi. Borussia Dortmund, ilk maçta ağır bir yenilgi alan Barcelona'yı konuk ediyor. İspanya'da oynanan mücadelede sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrılan Katalan ekibi, tur için büyük bir avantaj elde etti. Hans Flick yönetimindeki Barcelona, hem La Liga’da hem de Avrupa arenasında rüzgârı arkasına almış durumda. Yıldızlarla dolu kadrosunda Lamine Yamal, Raphinha ve Lewandowski, özellikle hücum hattında rakip savunmalara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. İlk maçta umduğunu bulamayan Borussia Dortmund ise Niko Kovac önderliğinde mucize peşinde. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund, ilk maçta ağır bir yenilgi aldığı Barcelona ile bu kez evinde karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan mücadelede 4-0'lık skorla sahadan galip ayrılan Katalan temsilcisi, avantajlı bir şekilde Almanya'ya geliyor. Hans Flick yönetimindeki Barcelona, hem La Liga'da hem de Avrupa sahnesinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Hücum hattında Lamine Yamal, Raphinha ve Lewandowski, Dortmund savunmasına zor anlar yaşatmak için sahada olacak. Niko Kovac önderliğindeki Borussia Dortmund ise iç sahadaki atmosferi arkasına alarak mucize arayacak. Bu sezon istikrarı yakalamakta zorlansa da sarı-siyahlılar, erken bir golle rüzgârı tersine çevirmeyi hedefliyor. Mücadelenin hakemi ise deneyimli İtalyan isim Maurizio Mariani olacak. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Borussia Dortmund-Barcelona maçı 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Signal Iduna Park'da oynanacak Borussia Dortmund-Barcelona maçı Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Emre Can, Anton, Süle, Salih Özcan, Grob, Brandt, Ryerson, Svensson, Adeyemi, Guirassy

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

KATALAN EKİBİ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşen ve İspanya'da oynanan ilk maçı Raphinha, Lewondowski (2), Lamine Yamal'ın golleriyle 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Barcelona, yarı final biletini almaya çok yakın. Hans Flick önderliğinde Almanya'da oynanacak rövanş maçı hazırlıklarını tamamlayan Katalan ekibi, etkili bir oyun ortaya koyup, herhangi bir geri dönüşe izin vermek istemiyor.

RAPHINHA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla favori takımlardan biri olmayı başaran Barcelona'da Raphinha istatistikleri ile ön plana çıkıyor. Yarı final yolculuğunda takımına önemli katkıda bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu, oynadığı 11 maçta 12 gol attı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Raphinha, 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Borussia Dortmund ile oynanan ve 4-0 kazanılan çeyrek final ilk maçında 1 gol ve 2 asist yapan 28 yaşındaki ismin, rövanş maçında skor katkısı yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

LEWANDOWSKI ESKİ TAKIMINA KONUK OLUYOR

2024-2025 sezonunda Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında eski takımına karşı mücadelesini sürdürüyor. İlk maçta Katalan ekibinin 2 golünü kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, rövanş maçında Signal Iduna Park'a konuk olacak. Alman ekibine 2010-2011 sezonunda transfer olan ve toplam 4 sezon forma giyen 36 yaşındaki ismin rövanş maçında nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 4'ünü İspanyol devi kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan bu maçlarda Borussia Dortmund'un hiç galibiyet alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.