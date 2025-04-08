Arsenal - Real Madrid CANLI | Bayern Münih - Inter CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Günün maçlarında Arsenal ile Real Madrid ve Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geliyor. Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2025- 21:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025- 22:01