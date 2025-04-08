UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Salı gününün maçlarında Arsenal ile Real Madrid ve Bayern Münih ile Inter kozlarını paylaşıyor. Her iki karşılaşmayı da haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ARSENAL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Merino
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba, Modric, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappe
BAYERN MÜNİH - INTER MAÇI 11'LERİ:
Bayern Münih: Urbig, Stanisic, Dier, Kim, Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Olise, Sane, Kane
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Martinez