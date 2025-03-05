UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih son 16 turunda Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Palhinha, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Hincapie; Frimpong, Aleix Garcia, Xhaka, Grimaldo; Tella, Schick, Wirtz

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