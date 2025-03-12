UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 1. dakikasında ev sahibi ekip Conor Gallagher'ın golüyle öne geçti ve tura dengeyi getirdi. Normal sürede ve uzatmalarda eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti.

VINICIUS JR. PENALTI KAÇIRDI

Real Madrid karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Vinicus Junior, atıştan yararlanamadı ve eflatun-beyazlıların turu geçmek için yeterli olacak skoru alma ihtimali gerçekleşmedi.

Penaltılarda 4-2 kazanan Real Madrid derbide rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Atletico Madrid'de seri penaltı atışlarında topun başına geçen 2. isim olan Julian Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunması sebebiyle gol olmasına rağmen iptal edildi.

Real Madrid çeyrek finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.