Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2025- 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025- 12:50