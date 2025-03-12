UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa sahasında Club Brugge'ü ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve toplamda 6-1'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın detayları...

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Club Brugge'ü sahasında 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 50'nci ile 61'inci dakikada Marco Asensio ve 57'nci dakikada Ian Maatsen'den geldi.

Club Brugge'de maçın 17. dakikasında Kyriani Sabbe kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Aston Villa, deplasmanda oynanan ve 3-1 galip geldiği ilk maçın ardından Club Brugge'ü sahasında da 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Aston Villa'nın çeyrek finaldeki rakibi Paris Saint-Germain olacak.