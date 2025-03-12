UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal sahasında PSV Eindhoven'i ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlansa da Arsenal ilk maçta PSV'yi deplasmanda 7-1 mağlup etmesi sonucu toplamda 9-3'lük skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale adını yazdırdı. İlk maçta deplasmanda aldığı 7-1'lik farklı galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Arsenal, turu geçmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Arsenal, 6. dakikada Oleksandr Zinchenko'nun golüyle öne geçti. PSV, bu gole 18. dakikada Ivan Perisic'in şık vuruşuyla cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Arsenal, 37. dakikada Declan Rice'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda tempo biraz düşse de PSV pes etmedi. 70. dakikada Couhaib Driouech'in golüyle konuk ekip beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda her iki takım da net fırsatlar bulsa da skoru değiştiremedi ve maç 2-2 sona erdi.

İlk maçta elde ettiği farklı galibiyetin avantajını iyi kullanan Arsenal, toplamda 9-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde Real Madrid-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.