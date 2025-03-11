Liverpool-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. İlk maçta Harvey Elliott'un golüyle Fransa'da 1-0 galip gelen İngiliz temsilcisi, bu avantajını kullanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Alisson'un kritik kurtarışlarıyla büyük bir avantaj elde eden Liverpool, Anfield'da hata yapmadan tur biletini cebine koymayı amaçlıyor. Arne Slot yönetiminde hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Kırmızılar, taraftarı önünde bir kez daha galibiyet için sahaya çıkacak. Mohamed Salah gibi yıldızlar, Liverpool'un en büyük kozları olacak. Öte yandan, Parc des Princes'teki ilk maçta oyunun büyük bölümünde üstün olan ancak ilk isabetli şutta kalesinde gol gören PSG, bu kez sonuca gitmek istiyor. Luis Enrique'nin ekibi, Liverpool'u deplasmanda mağlup ederek çeyrek finale yükselmenin yollarını arıyor. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-PSG maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.
LIVERPOOL-PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anfield'da oynanacak Liverpool-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL-PSG MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Diaz, Salah, Nunez
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele