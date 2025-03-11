Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi SON 16 TURU

Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi SON 16 TURU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool, Anfield’da Paris Saint-Germain’i (PSG) ağırlıyor. İlk maçı Fransa’da 1-0 kazanan İngiliz ekibi, sahasında da galip gelerek çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Arne Slot yönetiminde Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Liverpool, Avrupa sahnesinde de kupaya uzanmayı hedefliyor. İlk karşılaşmada oyun üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen Alisson’u geçemeyen PSG, sahasında aldığı mağlubiyetin ardından İngiltere’de turu getirecek bir skor almak istiyor. Luis Enrique’nin öğrencileri, İngiltere'de büyük bir sınav verecek. Peki, Liverpool-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2025- 19:52